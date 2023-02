Sven Nys verkent WK-parcours en houdt van de hoge balken: "Mathieu kan misschien twee km/u rapper over de balken dan Wout"

De balken in Hoogerheide blijven het meest besproken onderdeel van het WK.

De balken in Hoogerheide kwamen al aantal keer in de aandacht. Ze werden onder meer verlegd en liggen nu op een op een hellende strook, dichter van de finish. De balken zullen dus mee bepalend zijn voor wie wereldkampioen wordt.

Sven Nys verkende het parcours in Hoogerheide al eens en ziet ook een cruciale rol voor de balken. In tegenstelling tot in andere crossen zijn de balken geen 35 centimeter maar wel meer dan 40, net onder de limiet.

Van der Poel in het voordeel?

"Dunne planken, hoog én bergop: dus als ze je met iets meer lef kunt nemen, lig je boven tien meter voor om dan via de trap op de finish af te stevenen", zegt Nys over de balken bij Het Nieuwsblad.

In de cross bij de mannen kan dat volgens Nys het verschil maken. Volgens Nys heeft Mathieu van der Poel het talent om goed over de balken te kunnen springen, terwijl Wout van Aert dat meer aangeleerd heeft. "Mathieu kan misschien twee km/u rapper over de balken dan Wout, en dat kan genoeg zijn" zegt Nys nog.