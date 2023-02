Thibau Nys trekt als topfavoriet naar WK in laatste cross bij beloften: "Heb niets aan het toeval overgelaten"

Thibau Nys kan zijn tweede wereldtitel pakken in het veld.

Thibau Nys werd drie jaar geleden in Dübendorf bij de junioren al eens wereldkampioen. Nu wil hij dat opnieuw doen bij de beloften, waar hij samen met onder meer Verstrynge, Wyseure en de Nederlander Del Grosso favoriet is.

Nys wordt als topfavoriet beschouwd voor het WK beloften doordat hij vier van vier Wereldbekers bij de beloften waaraan hij deelnam won en derde werd op het BK voor elites.

"Ik heb niets aan het toeval overgelaten. De laatste twee weken voor een kampioenschap voel ik altijd goed aan waar ik energie moet insteken en waar niet. Ik slaag erin een soort woede naar boven te halen die ervoor zorgt dat ik mezelf kan overstijgen", zegt Nys bij Sporza.

Laatste cross bij de beloften

Als Nys wereldkampioen wordt bij de beloften zal hij trui nooit kunnen aantrekken, want hij laat de categorie achter zich. "Het wordt sowieso mijn laatste WK bij de beloften, zelfs mijn laatste cross ooit bij de beloften. Dat kan eigenlijk niet voor extra motivatie zorgen, want het is moeilijk om het nog méér te willen dan ik nu al wil", zegt Nys nog.