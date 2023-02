🎥 Nederlandse belofte neemt u mee op het WK in Hoogerheide: balken voor hem geen probleem

De balken op het WK veldrijden: zijn ze nu hoog genoeg of te hoog? Voor een Nederlandse belofte vormen ze alleszins geen probleem.

De 19-jarige Tibor Del Grosso is één van de kanshebbers bij de heren beloften op het WK veldrijden. De Nederlander had het dit seizoen lang lastig, maar na de jaarwisseling gingen de prestaties en resultaten in stijgende lijn. Het begon met een vijfde plek in Koksijde en nadien volgden enkel podiumplaatsen. Winst op het NK en in Besançon, tweede in Benidorm, derde in Zonhoven.

Het is dus zeker interessant wanneer Del Grosso ons meeneemt voor een 'GoProLap'. Het jonge talent heeft op zijn YouTube-kanaal een filmpje geplaatst waarbij hij het WK-parcours samen met de kijkers ontdekt. Met af en toe de nodige beschrijvingen erbij.

Wanneer het filmpje zeven minuten ver is, komt Del Grosso aan de balken. Daar vloeide al wel wat inkt over, want de balken zouden hier veel hoger zijn dan op menig andere cross. Del Grosso laat alvast zien dat het voor hem geen probleem is om er over te springen.