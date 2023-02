Dominante Fem van Empel (20) pakt eerste wereldtitel veldrijden, concurrente Pieterse maakt te veel foutjes

Geen echt duel bij de vrouwen op het WK in Hoogerheide.

Net zoals bij de mannen elite zondag werd er ook bij de vrouwen elite een duel verwacht tussen de twee toppers van het seizoen, Fem van Empel en Puck Pieterse. De volledige eerste startrij bij de vrouwen kleurde ook helemaal oranje, het overzicht van Nederland werd zo nogmaals duidelijk.

Het duel leek al bij de start in het water te vallen, want Pieterse trapte twee keer naast haar pedaal en miste haar start volledig. Van Empel was ondertussen vooraan al gaan vliegen. Pieterse kwam echter snel weer aan het wiel van haar concurrente en het duel leek er toch weer te komen.

Schuiver nekt Pieterse

Tussen al de Nederlanders wurmde de Italiaanse Persico zich ook in de achtervolging samen met onder meer Brand, Alvarado en Betsema. Voorin maakte Pieterse in de derde van zeven rondes opnieuw een fout, ze schoof weg in het bos en Van Empel was opnieuw gaan vliegen.

Pieterse had meteen vijftien seconden aan haar been en kwam niet meer dichter, integendeel. De kloof werd alleen maar groter en de altijd nog maar 20-jarige Fem van Empel reed naar haar eerste wereldtitel bij de elites.

Pieterse werd tweede, met een wheelie, op 39 seconden. Lucinda Brand pakte brons op 1:11. De Italiaanse Silvia Persico klopt Ceylin Alvarado voor plek vier in de sprint op 1:45. Marion Norbert Riberolle was eerste Belgische op meer dan drie minuten.