Mooie woorden van Van Aert doen Adrie van der Poel goed: "Daar wil ik Wout voor bedanken"

Wout van Aert had in aanloop naar het WK lovende woorden voor Adrie van der Poel als parcoursbouwer. Dat kon de Nederlander wel appreciëren, want in de loop van de week kwam er ook enige kritiek op hem.

Er was het thema rond de hoge balken en voorts werd de vraag gesteld of het wel kon dat de vader van een titelkandidaat het parcours uittekende. Van Aert kwam echter met lof voor hoe goed Adrie van der Poel het in Hoogerheide steeds organiseert. "Daar wil ik Wout toch voor bedanken", reageerde Adrie zaterdag in een gesprek met Sporza.

HART EN ZIEL

"Dan is die discussie over de balkjes meteen ook van de baan en kunnen we weer naar de positieve zaken kijken. Iedereen die me kent, weet dat ik eerder een parcours zou maken tegen Mathieu dan voor hem. Dat weet ook "Matje" donders goed. Ik heb mijn hart en ziel in dit parcours gegooid. Dat kan je overal zien. We probeerden het zo optimaal mogelijk te maken, dus de opmerkingen van Van Aert doen deugd", aldus Adrie.

Wie ziet hij dan bij de mannen elite het WK-goud veroveren? "Fiftyfifty is het meest diplomatische antwoord. De laatste twee crossen van Mathieu waren hoopgevend, maar Wout rijdt ook een heel sterk seizoen."