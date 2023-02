Sven Vanthourenhout looft hele U23-generatie en Thibau Nys en voorspelt nu ook zeer eerlijke koers bij elite

De U23 hebben België de eerste medailles bezorgd en Thibau Nys was goed voor goud. Sven Vanthourenhout zag het als bondscoach graag gebeuren.

Alle Belgen eindigden in de top 15. "Het was de categorie met de meeste kans op slagen", reageert de bondscoach op het resultaat van de beloftenwedstrijd bij VTM Nieuws. "De jongens hebben het echt super gedaan. Het kwam al ter sprake dat dit wel een speciale generatie is en voor sommigen is dit het laatste WK als beloften. Van bij de junioren waren het dezelfde namen die terugkeerden."

"Dat Thibau het afmaakt, is heel knap", vervolgt Vanthourenhout, die bij de wereldkampioen U23 ook geen stress merkt. "Thibau heeft dat perfect onder de knie van bij de junioren. Hij had enkel nog af en toe zijn offday, wat op die leeftijd perfect normaal is. Het belangrijkste is dat hij op zijn sterkste dagen tot iets groots in staat is. Het is niet zo vanzelfsprekend om het als topfavoriet af te maken."

SLIJTAGESLAG

Wat zaterdag ook opviel: de regenval deed het parcours veranderen. Wat betekent dat voor de elite? "Dit lossen ze op met materiaalkeuzes, maar je merkt dat het meer een slijtageslag is en de lastigere stukken nog lastiger worden. De beteren gaan zich automatisch afscheiden en dan is het man tegen man. Het wordt nog eerlijker dan het al zou geweest zijn."