Twee Vlamingen zorgden voor prachtige dronebeelden op WK veldrijden: "Je weet nooit of iemand een onverwachte beweging maakt"

Het waren de beelden van het WK veldrijden in Hoogerheide.

Telkens als de renners het bos indoken op het WK in Hoogerheide werden ze prompt achtervolgt door een drone. Dat zorgde voor prachtige beelden waardoor de snelheid en de techniek van de renners goed in beeld was.

Het brein achter die dronebeelden zijn Jan Crommelinck en Tim Verbruggen, twee Vlamingen. Crommelinck bestuurde de zelfgemaakte drone, Verbruggen assisteert door de wind en de regen in de gaten te houden en in contact te staan met de regie.

"De moeilijkste opdrachten zijn als je tussen mensen door moet vliegen, in één shot. Je weet nooit of iemand een onverwachte beweging maakt", zegt Crommelinck bij de NOS.

Als er dan toch contract zou zijn met renners dan zou dat niet al te veel schade opleveren. "Gevaarlijk is het niet als hij uit de lucht valt. De klap is gelijk aan een licht duwtje. Maar zo'n scenario is wel mijn nachtmerrie. Veiligheid is alles voor mij", zegt Crommelinck nog.