Fem van Empel toont haar regenboogtrui deze winter dan toch nog

Fem van Empel heeft beslist om deze winter toch nog een paar crossen te rijden. Zo zal de regenboogtrui deze winter bij de vrouwen toch nog te zien zijn.

Eerder vertelde Fem van Empel dat het WK voor deze winter haar laatste cross zou zijn. Daarmee zouden we de kersverse wereldkampioen niet meer zien.

Op die beslissing kwam van Empel terug. Ze zal deze week nog 2 keer in actie komen. Eerst in Lille en daarna ook in Brussel. Beide crossen behoren tot de X²O-trofee.

Zo kan van Empel naast de wereldbeker met de X²O-trofee nog een klassement winnen. Ze staat namelijk momenteel aan de leiding van dat klassement. Lucinda Brand (+1'02") en Ceylin del Carmen Alvarado (+2'09") zijn haar dichtste achtervolgers.