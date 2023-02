Intermarché-Circus-Wanty voorlopig beste ploeg ondanks grootste kwaliteitsverlies: "Overtreft stoutste verwachtingen"

Intermarché-Wanty-Gobert blijft maar indruk maken.

Het koersseizoen is nog jong, maar toch telt Intermarché-Circus-Wanty momenteel het meeste overwinningen (6) en staat het bovenaan de UCI-ranking van de ploegen. En toch moest het dit jaar heel wat kwaliteit inleveren.

Volgens een statistiek van ProCyclingStats verloor de ploeg de meeste kwaliteit van alle WorldTour ploegen. Onder meer Kristoff, Hermans, Hirt, Pozzovivo, Pasqualon en Devriendt vertrokken terwijl Teunissen, Costa, Smith, Marit en anderen werden binnengehaald.

Goede transfers en hecht team

"In een goeie start had ik het volste vertrouwen, daar hebben we ook bewust naartoe gewerkt. Dat het zó gigantisch zou zijn, overtreft mijn stoutste verwachtingen", zegt performance manager Aike Visbeek bij HLN.

Een toverformule is er volgens Visbeek niet. "Vroeger trokken vijf renners de kar. Nu proberen we er dertig beter te maken. Afgelopen zomer heb ik eens grondig zitten nadenken. Hoe smeden we een hecht team? En wat hebben we daarvoor nodig? 'Slimme', doelgerichte transfers, om te beginnen." En die lijken dus aan te slaan.