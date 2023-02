Nairo Quintana komt naar Europa, maar niet om te koersen, wel om gesprek aan te gaan met belangrijkste wielerorganisaties

De Colombiaan zit nog altijd zonder ploeg.

De ploegloze Nairo Quintana (32) blijft vechten voor zijn toekomst als wielrenner. De Colombiaan heeft nog altijd geen ploeg gevonden nadat hij in de Tour van vorig jaar betrapt werd op tramadol ( een pijnstiller) en Arkéa-Samsic hem enkele weken later op straat zette.

De Colombiaan is niet geschorst en reed afgelopen weekend nog het Colombiaans kampioenschap, waar hij derde werd. Maar Quintana wil ook nog in Europa aan de slag.

Gesprek met UCI en ASO

Volgens het Colombiaanse El Tiempo zakt Quintana de komende dagen dan ook af naar Europa om in gesprek te gaan met de internationale wielerunie UCI, het MPCC (Movement for a Credible Cycling) en Tourorganisator ASO.

Quintana wil praten over de afhandeling van zijn tramadol-zaak zodat hij snel weer kan koersen. Tramadol is geen doping, maar staat wel op de verboden lijst van de UCI. Ook bij het MPCC is het product verboden en veel ploegen zijn aangesloten bij de organisatie. Quintana een contract geven ligt dus gevoelig en moeilijk.