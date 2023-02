Vlaamse veldritploegen stellen zich vragen bij mogelijke Wereldbekers in New York of Johannesburg

Ligt de toekomst van het veldrijden in de grootsteden?

Al de hele week gaat het over mogelijke Wereldbekers in New York, Johannesburg of zelfs Hong Kong in de toekomst. Toch stellen de Vlaamse veldritploegen zich vragen, ook al zijn ze voorstander van de Wereldbeker en juichen ze internationalisering toe.

"Als wij de hele wereld moeten rondreizen, moet dat vergoed worden. Wat mij betreft, mag dat via een verplaatsingskost, maar even goed via een ploegenklassement met prijzengeld", zegt Jurgen Mettepenningen (Pauwels Sauzen-Bingoal) bij HLN.

Hij wijst onder meer op een kost van 40.000 euro voor twee Wereldbekers in de VS, waarvan de renners zelf 5.000 euro betalen. Mettepenningen pleit ook voor herkenbaarheid en consolidatie, net als Christophe Roodhooft van Alpecin-Deceuninck.

Verre verplaatsingen interessant voor Belgische sponsors?

"Benidorm en Dublin waren een succes, en dat moet nu eerst bestendigd worden. Daar moet een stevige basis voor vele jaren worden gelegd", zegt Roodhooft. Hij vraagt zich ook af of Belgische sponsors zoals Pauwels Sauzen en Crelan die verre verplaatsingen wel een meerwaarde vinden. "Misschien focussen zij liever op het regionale circuit."