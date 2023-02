Jumbo-Visma wint strijd om populair hotel voor hoogtestage op de Teide: "Je moet er snel bij zijn"

Verschillende teams zoeken voor een hoogtestage in februari de Teide op. Jumbo-Visma is dan wel de ploeg dat steevast beslag legt op het geliefde Parador Hotel. De meeste andere teams moeten een andere oplossing zoeken.

Volgens een onderzoek van Het Laatste Nieuws heeft Jumbo-Visma het dit seizoen weer klaargespeeld om kamers voor twaalf renners te reserveren. "We hebben er veel kamers geboekt, maar niet om andere ploegen een hak te zetten", legt Merijn Zeeman uit in de krant. "Het is geweten dat het hotel in februari snel volzet is. Je moet er snel bij zijn."

HET JUISTE MOMENT

En ook wat geluk hebben: soms zijn er eerst geen plaatsen beschikbaar en later dan weer wel. "Ik heb onlangs gebeld om kamers te boeken voor februari 2024 en 2025 in de Parador, maar die periode was al volgeboekt. Toevallig belt Jumbo-Visma elk jaar net op het juiste moment", verklaart Nikolas Maes, ploegleider bij Lotto-Dstny.

Trek-Segafredo moet het dit jaar stellen met een chalet, DSM-renners kunnen terecht in een appartement. "De chalet is te krap voor zes man, maar het was de enige optie. Het is ook aan de noordelijke kant van het eiland en dus kouder dan aan de zuidelijke flank waar de Parador staat", verduidelijkt Jasper Stuyven.