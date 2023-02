Beloftevolle Nederlandse junior rijdt bij Acrog-Tormans: "Mathieu van der Poel is een inspiratiebron"

Eén van de meer beloftevolle junioren komt uit voor Acrog-Tormans. Mathieu van der Poel is uiteraard een voorbeeld voor de jonge Senna Remijn, met wie Wielerkrant de verwachtingen voor de toekomst besprak.

De Zeeuwse Senna Remijn is met zijn 17 jaar het volgende Nederlandse talent. Bij Tormans maken ze er werk van om in de jeugdcategorieën van het veldrijden kort op de bal te spelen. "Tormans is een goede ploeg. en staat voor een goede begeleiding. Op de weg krijg ik een mooi programma en in het veldrijden krijg ik een goede ondersteuning. Ik heb momenteel niets te klagen."

VORM BEVESTIGEN ALS TWEEDEJAARS

Remijn kan in de cross zijn competiviteit ten volle uitspelen. "Ik ben nu eerstejaars. Volgend jaar ben ik dus nog wel een heel jaar junior. De vorm die ik nu heb, hoop ik mee te nemen naar volgend jaar", zegt de veldrijder die dit seizoen won in Kruibeke, Mol, Diegem en Loenhout. "Als eerstejaars probeer ik zoveel mogelijk mee te doen voor de prijzen en als tweedejaars ga ik ook proberen om zo veel mogelijk te winnen."

In zijn leeftijdscategorie zijn er wel enkele Nederlanders die het beste laten verhopen, zoals Solen, Haverdings en Van den Eijnden. "Ik denk dat we allemaal wel gewaagd zijn aan mekaar. Daar maken we elkaar sterke door, denk ik." En uiteraard is het voor die jonge gasten opkijken naar Mathieu van der Poel. "Jawel, jawel. Hij is wel een inspiratiebron."