Valverde betuigt medeleven bij overlijden Estela Domínguez (18): wielerwereld opnieuw getroffen door trainingsongeval

Een trainingsongeval heeft de wielerwereld opnieuw getroffen, deze keer met fatale gevolgen. Estela Domínguez, een vrouwelijke Spaanse wielerbelofte, is overleden.

De 18-jarige jonge vrouw is op training aangereden door een vrachtwagen en heeft het ongeval niet overleefd. Ze had onlangs nog haar handtekening gezet onder een contract bij het Sopela Women's Team. "Met enorm veel pijn hebben we vernomen dat onze wielrenster Estela Domínguez is overleden. We begeleiden haar familie in deze verschrikkelijke momenten. Rust in vrede", schrijft het team op sociale media.

😭 Con inmenso dolor, hemos conocido que nuestra ciclista Estela Domínguez ha fallecido esta tarde, víctima de un atropello mientras entrenaba. Acompañamos a la familia en estos terribles momentos. Descansa en paz 😔 pic.twitter.com/JrecoiFeZG — Sopela Women's Team (@SopelaTeam) February 9, 2023

Estela is de dochter van oud-wielrenner Juan Carlos Domínguez, die bij bekende wielerploegen als Kelme, iBanesteo en Phonak reed. De laatste jaren van diens carrière kruisten nog met de beginjaren van Alejandro Valverde als profrenner. Dat komt ook terug in de betuiging van het medeleven van laatstgenoemde.

"Hier zijn geen woorden voor. Al mijn liefde gaat uit naar de familie en vrienden van Estela Domínguez. En vooral naar haar vader, met wie ik nog samen in het peloton heb gereden in mijn eerste jaren", rouwt ook Alejandro Valverde om het verlies van zijn landgenote.