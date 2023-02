Eli Iserbyt straft een foutje van Lars van der Haar op het einde af en wint in Middelkerke, van der Haar pakt de Superprestige

Eli Iserbyt heeft in Middelkerke gewonnen. In het slot rekende hij met Lars van der Haar af. Die laatste heeft de eindzege in de Superprestige gepakt.

Lars van der Haar had veel zin in de cross in Middelkerke en zette al in de openingsdruk veel druk. Het crosspeloton werd meteen uit elkaar getrokken en enkel Eli Iserbyt en Laurens Sweeck konden volgen. Van der Haar bleef druk zetten en ook Iserbyt moest de rol lossen.

Nadien nam Sweeck de kop, maar hij maakte vroeg een fout in het zand. Zo kon Iserbyt terug aansluiten. Van der Haar wou weer aan de boom schudden. Iserbyt en Sweeck moesten een halve ronde achtervolgen, maar konden in de aankomstzone weer aansluiten. Een paar ronden later kwam ook Joris Nieuwenhuis aansluiten.

In ronde 7 ging van der Haar als 1e de zandbak in. Nieuwenhuis zat in het wiel en liet het gat vallen. Zo moesten Iserbyt en Sweeck weer in de achtervolging. Iserbyt bleef in de buurt, maar Sweeck moest de rol lossen. Bij het ingaan van de slotronde sloot Iserbyt terug bij Lars van der Haar aan.

Van der Haar begon in de slotronde opnieuw druk te zetten, maar op een taludje maakte hij een foutje en Iserbyt nam over. In de zandbak had van der Haar nog een kans om weer korterbij te komen, maar de passage van de Nederlander was niet perfect. Zo reed Iserbyt naar de zege. Voor van der Haar en Sweeck. Van der Haar pakt de eindzege in de Superprestige zonder een manche te winnen.