VOORBESCHOUWING X²O-TROFEE LILLE: toont de wereldkampioene haar trui meteen in het zand van Lille?

In de X²O-trofee worden na het WK nog de laatste manches verreden. In het zand van Lille kunnen de leiders van het klassement al een definitieve kloof slagen of de concurrentie weer zien naderen.

De Krawatencross in Lille is een van de klassiekers in de X²O-trofee. Vorig jaar won Toon Aerts er. Bij de vrouwen was dat Lucinda Brand.

PARCOURS

Lille is een typische zandcross en het is geen geheim dat vooral daar het verschil kan gemaakt worden. Daarnaast is er ook het gedeelte in het bos waar nog het een en ander kan goedmaken, maar het zand is de cruciale factor.

FAVORIETEN MANNEN

Bij de mannen staan nog de meeste toppers aan de start. Eli Iserbyt is leider in de X²O-trofee en zal zijn goede vorm graag willen laten zien. Zijn grootste concurrent voor het klassement is Lars van der Haar, maar die lijkt niet meer in de vorm zoals in het begin van het seizoen. Voor Iserbyt zal de concurrentie zo vooral van Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout komen.

© photonews

FAVORIETEN VROUWEN

Fem van Empel is de grote favoriete bij de vrouwen. In Lille kan ze voor de 1e keer haar regenboogtrui tonen. Ze zal dan vooral concurrentie van Lucinda Brand krijgen. Zij vertoeft in goede vorm en zal koste wat het kost tijd op van Empel willen inhalen. Ook is er nog Ceylin del Carmen Alvarado die niet zo veraf staat. Verder is het nog uitkijken naar Denise Betsema en Annemarie Worst die in Maldegem won.