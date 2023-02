Fem van Empel toont haar regenboogtrui een eerste keer in Lille: "Na mijn wereldtitel slechts één keer op de fiets gezeten"

Fem van Empel zal toch nog in het veld rijden dit seizoen.

Fem van Empel zou normaal gezien na het WK niet meer in het veld te zien zijn, maar ze start toch nog in de Soudal Ladies Trophy (X²O Trofee) manches van Lille en Brussel, het klassement waar ze aan de leiding staat.

"Het is supermooi dat ik mijn trui dit seizoen nog kan showen. Bij mijn wereldtitel in 2021 bij de beloften was er heel veel aandacht en stond bij mijn thuiskomst heel Sint-Michielsgestel voor mijn deur, maar het frustreerde mij enorm dat ik die regenboogtrui nooit mocht dragen", zegt ze vooraf.

"Na mijn wereldtitel heb ik slechts één keer op de fiets gezeten, uiteraard heb ik die training in mijn nieuwe outfit afgewerkt. Hoewel ik niet alle wedstrijden heb gereden, sta ik toch aan de leiding. In Lille en Brussel hoop ik die eindzege veilig te stellen", zegt Van Empel nog. Haar voorsprong op Brand is 1'09", op Alvarado al 2'09".