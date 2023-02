Fem van Empel wint eerste wedstrijd in regenboogtrui in Lille na korte vakantie: "Het was er weer even inkomen"

Fem van Empel was de beste in Lille na een mooi duel met Ceylin Alvarado.

Fem van Empel startte in de Lille voor het eerst in de regenboogtrui die ze vorige week in Hoogerheide veroverde. "Ik startte misschien slechter dan ooit. Ik moet nog even wennen aan mijn nieuwe pedalen en schoenplaatjes. Gelukkig was het rondje lang genoeg om iets goed te maken", zei ze in het flashinterview.

"Ik had een hele week niet op de fiets gezeten. Daarom vond ik het best zwaar. Het was er weer even inkomen", zei Van Empel die een paar dagen op reis ging naar Marrakesh.

Van Empel kon haar voorsprong in het klassement wat uitbreiden, al was de voorsprong op Alvarado niet groot. "Maar die secondes zijn mooi meegenomen. Ik wilde zo ver mogelijk uitlopen in het klassement, maar het was wel zwaar vandaag."

Van Empel pakte nog uit met een wat onorthodoxe viering waarbij ze op haar zadel ging liggen. "Het is eens wat anders. Ik kon het niet te vroeg doen, omdat Ceylin (Alvarado, red.) nog achter me zat."