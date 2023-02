Laurens Sweeck pakt tweede overwinning van het jaar in Lille: "Bevestiging van mijn goede seizoen"

Opnieuw een zege voor Laurens Sweeck in Lille.

Na zijn zege in Otegem heeft Laurens Sweeck voor de tweede keer in 2023 gewonnen, ook zijn zesde zege van het seizoen. Na een lang duel met Lars van der Haar kon Sweeck de Nederlandse kampioen in de laatste ronde afschudden.

"Ik denk dat ik vooraan de ideale gezel had in Lars van der Haar. Hij moest voor het klassement rijden en we werkten ook goed samen. Het was zeker niet gemakkelijk om zo vroeg al aan te vallen, maar ik ben blij dat ik het kon afmaken", zegt Sweeck achteraf.

"Ik wist dat ik door op kop te zitten en door druk te blijven zetten de koers kon winnen, dat had ik eerder al gevoeld. Lars en ik hebben niet gesproken, maar we voelden elkaar goed aan. Dit is een bevestiging van mijn goede seizoen."