🎥 Meeus en De Lie geklopt door Italiaan Moschetti in Clasica de Almeria, die zijn team Q36.5 eerste zege schenkt

Twee Belgen op het podium in Spanje.

De Clasica de Almeria is een van de vele voorjaarskoersen in Spanje. In het begin lagen zo'n drie klimmetjes, op zo'n 50 kilometer van de streep lag er nog een laatste klimmetje. De koers staat bekend als een sprintersfestival en die titel werd waar gemaakt op het einde.

Drie vluchters, met daarbij één Belg, Sander De Pestel (Team Flanders - Baloise), kozen voor de vlucht van de dag, maar op 67 kilometers van de streep werden ze al gegrepen. Er kwamen waaiers en het peloton brak in stukken.

Twee Belgen op het podium

Uiteindelijk kwam toch alles weer samen en werd er toch gesprint in Roquetas de Mar. Lotto-Dstny zette alles in op Arnaud De Lie, maar de Waal moest zelf nog veel werk opknappen en zelfs nog stevig uitwijken in sprint. Hij werd tweede.

De Italiaan Matteo Moschetti (26) schonk het nieuwe Q36.5 zijn eerste zege als team. Jordi Meeus sprintte nog naar de derde plaats. Opnieuw twee Belgen op het podium dus.

Results powered by FirstCycling.com