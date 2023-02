Zandspecialist Laurens Sweeck klopt Lars van der Haar in duel in Lille

Laurens Sweeck heeft de cross in Lille gewonnen.

Lars van der Haar moest in Middelkerke nog de zege aan Eli Iserbyt laten in de Superprestige en had er duidelijk zin in in Lille. De Nederlandse kampioen ging samen met Laurens Sweeck goed van start. Iserbyt was wat minder weg, maar had het gevaar al snel door en dichtte het gat met de leiders.

Maar wanneer Iserbyt kwam aansluiten, maakte Iserbyt een foutje in het zand waardoor hij weer op achtervolgen werd aangewezen. Ronhaar probeerde alleen naar de twee toe te rijden, maar Iserbyt bleef in zijn wiel zitten.

Iserbyt moest blijven achtervolgen, maar kreeg het gat met Van der Haar en Sweeck niet dicht. Sweeck probeerde van Van der Haar af te raken, maar dat lukte niet. In de laatste ronde moest Sweeck plots een gaatje dichtrijden na een foutje, maar reed het gat weer dicht.

Op het lange stuk en de balken sloeg Sweeck weer een gaatje en dat was genoeg voor de zege. Van der Haar kreeg het niet meer dicht en moest net als zaterdag in Middelkerke tevreden zijn met plek drie. Eli Iserbyt werd derde en trekt met een voorsprong van zo’n twee minuten naar de laatste manche in Brussel.