🎥 De 'superviering' van Fem van Empel: wereldkampioene veldrijden gaat Tom Pidcock achterna

Wat Tom Pidcock kan, kan Fem van Empel ook. De wereldkampioene veldrijden zette dat met haar viering eventjes in de verf in Lille.

Na het veroveren van de wereldtitel in Hoogerheide wilde Van Empel haar regenboogtrui al snel laten blinken. Daarom voegde ze de Krawatencross nog toe aan haar programma. Van Empel liet de gelegenheid om te schitteren niet voorbijgaan en was de beste in Lille.

Daar hoorde een aparte viering bij. In het mannenveldrijden zagen we het al bij Tom Pidcock, die zich wel eens op zijn zadel gooit als ware hij 'Superman'. In Lille was het 'Superwoman' die ze zagen winnen. Ook bij Van Empel is het alvast een prachtig beeld.

🚴 🇧🇪 | Vloek van de regenboogtrui? Niet voor Fem van Empel. Ze wint in #Lille en dat vier je uiteraard met een 'Pidcockje'



De veldrijdster van Jumbo-Visma kon haar viering wel pas vlak voor de streep inzetten. Eerst moest ze zich nog reppen om Ceylin del Carmen Alvarado voor te blijven. Nadien haalde ze dan toch de 'Superwoman' in zichzelf naar boven.