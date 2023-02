Skiën en après-ski: Thibau Nys ontspant zich volop na sterk einde van zijn veldritseizoen

Het is nu even genieten en ontspannen voor Thibau Nys, die na zijn sterke einde van het veldritseizoen wel wat te vieren heeft.

Aan het einde van een bewogen crossseizoen ging het enkel nog in stijgende lijn bij Thibau Nys. Wereldbeker gewonnen bij de beloften, derde op het BK bij de elite en dan ook nog eens de wereldtitel veroverd bij de beloften. Zeker die laatste verwezenlijking zorgde voor een grote ontlading.

Diezelfde avond ging Nys nog uit met zijn vriendin Anna en enkele vrienden. Het is daar qua ontspanning niet bij gebleven. Op sociale media heeft hij een compilatievideo gezet van zijn voorbije vakantieweek. Wat blijkt: ook op de skilatten mag Nys junior niet onderschat worden.

BATTERIJEN OPLADEN

In het gezelschap van onder meer vriendin Anna is Nys dus gaan skiën en uiteraard hoort daar ook een deeltje après-ski bij. Meermaals komen in het filmpje dus ook dansbewegingen aan bod. Het is niet voor niets dat er harde beats zijn onder gezet. Thibau Nys is de batterijen dus volledig aan het opladen, om binnenkort opnieuw te kunnen knallen op de weg.