Stan Dewulf bereidt zich in Oman voor op de Vlaamse koersen: "Een verre ereplaats is goed voor het vertrouwen"

Dewulf moet samen met Van Avermaet en Naesen de finales rijden in het Vlaamse voorjaar.

Geen eerste koersen van het jaar in Spanje, Argentinië of Frankrijk voor Stan Dewulf (25) dit jaar, maar wel in Oman. De Muscat Classic reed hij al, tot woensdag is hij ook actief in de Ronde van Oman.

In de tweede rit werd Dewulf al negende. "De waarden zijn goed en dus loopt alles zoals verwacht. Een verre ereplaats is goed voor het vertrouwen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Finale rijden in de Omloop

In Oman rijdt Dewulf samen met Van Avermaet en de broers Naesen en dat was een bewuste keuze. Nadat de Ronde van Oman woensdag eindigt, kunnen ze de Vlaamse wegen nog eens verkennen, terwijl rittenkoersen zoals de Ruta del Sol en de Ronde van de Algarve bijvoorbeeld maar zondag eindigen.

De Omloop Het Nieuwsblad wordt de eerste Vlaamse koers voor Dewulf. "In de Omloop is voor ons het ideale scenario dat Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en ik de finale rijden. De kans is groot dat ze mij als eerste de vuurlinie insturen. Dat is ook de rol die me het best ligt", zegt Dewulf nog