Twee dagen na mekaar een top 3 voor sprinter Jordi Meeus: "Net niet genoeg power"

Jordi Meeus verzamelt vroeg in het seizoen al ereplaatsen. Het werd twee dagen na mekaar een top 3 voor hem in Spaanse eendagskoersen.

Na reeds op een derde plaats te eindigen zaterdag in een eendagskoers in Murcia, deed de snelle man van Bora-Hansgrohe dit zondag nog eens fijntjes over in de Clasica de Almeria. Aangezien dit een 1.Pro-wedstrijd was, was dit misschien wel de beste prestatie van Meeus tot dusver.

HECTISCHE FINALE

"Het was een heel hectische finale, met rondepunten en wind op kop, maar mijn ploegmaats brachten me uitstekend in positie. Mijn sprint was goed, maar toen ik moest versnellen, had ik net niet genoeg power", verklaarde Meeus.

De man uit Lommel vermoedt ook dat de vermoeidheid uit de koers van zaterdag hem nog wel parten speelde. "Maar al bij al is het wel een vrij goede uitslag en ik ben blij met mijn prestatie hier."