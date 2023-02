🎥VIDEO: Wegwaaiende dranghekkens aan de finish zorgen als bij wonder niet voor ernstige gevolgen in Ronde van Oman

Bijna zorgde een hek voor zware gevolgen in Oman.

In de derde rit van de Ronde van Oman zijn enkel renners ontsnapt aan een wegwaaiend hek in de laatste honderd meters. De eerste vijftien renners waren al binnen toen het gebeurde.

Een deel van de dranghekken kwam door een laagvliegende helikopter los en waaide dwars over de weg. Gelukkig reden er op dat moment geen renners op de plek en werd niemand geraakt.

Als dit in een volle sprint of op het moment dat er renners passeerden was gebeurd, dan waren de gevolgen allicht veel erger geweest.

