Alleen maar lof voor Michael Vanthourenhout: "Meer kan je van hem niet verwachten"

Michael Vanthourenhout reed een prachtig veldritseizoen. Dat zag ook analist Niels Albert.

Het was een heel bijzondere winter voor Michael Vanthourenhout. “Michael heeft zijn beste seizoen ooit gereden. In het verleden was hij nooit een winnaar, maar deze winter stond hij er op de belangrijke momenten”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Al is de kloof met de grote toppers nog groot. “Je kan hem natuurlijk niet naast Wout of Mathieu zetten, maar voor mij is hij wel de renner die dit seizoen het meest uit zijn mogelijkheden gehaald heeft.”

En dat palmares oogt bijzonder mooi voor het voorbije seizoen. “Belgisch kampioen en Europees kampioen: dat zijn twee heel mooie truien voor in de kast. Meer kan je van hem niet verwachten - hij heeft maximaal gepresteerd.”