Jordi Warlop met een ereplaats in de Ronde van Oman, Mauri Vansevenant in het offensief

Soudal Quick-Step was tijdens de 4e rit van de Ronde van Oman bedrijvig. Onderweg liet Mauri Vansevenant zich opmerken. Jordi Warlop sprintte naar een ereplaats.

In de finale waren er verschillende korte klimmetjes dat nodigde uit tot enkele aanvallen. Zo sprong Mauri Vansevenant, als 2e gelegenheidsdrager van de puntentrui, mee bij een uitval van Matteo Jorgenson, maar hij pakte niet over bij de leider in het klassement.

Vansevenant vertelde aan Het Nieuwsblad dat hij niet wou overpakken, omdat hij aan de slotrit met een zware slotklim naar Green Mountain dacht. Hij wil immers sparen. Ook vertelde hij nog dat op Green Mountain alles of niets zal spelen.

Ze werden weer door het uitgedunde peloton bijgehaald en we gingen naar een sprint. Jordi Warlop mengde zich erin. Hij ging goed door de laatste bocht, maar kwam daarna volgens zichzelf te vroeg op kop. Uiteindelijk sprintte hij naar plaats 4.