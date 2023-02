Toon Aerts hoopt op lichtere dopingschorsing: "Binnenkort naar Zwitserland"

Toon Aerts zag eind vorig jaar zijn droom uiteenspatten met een dopingschorsing van twee jaar opgelegd te krijgen.

Aerts moet op aangeven van de UCI tot februari 2024 een dopingschorsing uitzitten. De renner en zijn entourage gingen echter in beroep tegen die sanctie.

“We vonden dat voorstel overdreven en daarom zijn we ook in beroep gegaan bij de UCI”, laat Aerts weten aan Sporza.

Ondertussen ligt er een afspraak vast om het beroep te bespreken. “Binnenkort moeten we naar Zwitserland. Dan zullen we weten of de uitspraak milder zal zijn. Daar hoop ik echt op.”