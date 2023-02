Slecht nieuws over Amy Pieters: "Meerdere epileptische aanvallen die haar herstel geen goed hebben gedaan"

Amy Pieters kwam in november 2021 zwaar ten val op training in Spanje en belandde in een coma. De Nederlandse ontwaakte pas na vier maanden en hersteld nog altijd. SD-Worx, haar team, komt nu met een update over Pieters.

"Pieters heeft in een korte periode meerdere epileptische aanvallen gehad die haar herstel geen goed hebben gedaan. Daardoor heeft ze een terugval gekregen in haar mobiliteit, maar ook haar motivatie tot herstel gaat door aangepaste medicatie moeizaam", klinkt het in een persbericht.

"Dit is voor haar, maar ook zeker voor iedereen die met haar werkt en omgaat, een lastige periode. Pieters kan nu wel met een duidelijke ja en nee antwoorden, maar echt een gesprek in volzinnen voeren gaat nog niet."

"Ze communiceert vooral nog met gezichtsuitdrukkingen. Er wordt nu gewacht totdat de medicatie weer zo is afgesteld dat zij de energie en motivatie weer terug krijgt zodat zij kan werken aan de volgende stappen van haar revalidatie."

