Laurens Sweeck rekent in Sint-Niklaas af met Lars van der Haar: "De zandstrook was bepalend"

Laurens Sweeck was in Sint-Niklaas de beste. Op het einde rekende hij af met Lars van der Haar.

In Sint-Niklaas gingen ze met 4 de slotronde in. Lars van der Haar nam het initiatief en Laurens Sweeck was de enige die nog kon volgen. "Ik wist dat de zandstrook bepalend zou zijn", vertelde Sweeck achteraf in het flashinterview. "Maar om daar te geraken, moest ik het wiel van van der Haar houden en dat was niet zo simpel."

"Na de betonnen muur versnelde ik", ging Sweeck verder. "Daardoor kwam ik ook als 1e aan de zandstrook. Na die zandstrook had ik enkele meters voorsprong en keek ik niet meer achterom." Van der Haar drong in de laatste rechte lijn nog aan, maar rechtte uiteindelijk nog zijn rug.

Eerder wegrijden was voor Sweeck geen optie. "Ik had eerder al eens geprobeerd en voelde dat er niet veel op zat. Daarom heb ik tot het einde gewacht", aldus Sweeck.