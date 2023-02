Thomas Bonnet slaat een dubbelslag in de Ronde van Rwanda

Thomas Bonnet heeft in de Ronde van Rwanda een dubbelslag geslagen. Hij won solo rit 4 en pakte daarmee ook de leiderstrui over.

Rit 4 in de Ronde van Rwanda was redelijk geaccidenteerd. Het ging de hele dag op en af. In totaal was de rit 138,5 km lang.

5 renners kozen voor het hazenpad. Ze kregen zo'n 3 minuten voorsprong en achter hen controleerde onder meer TotalEnergies. In de finale werden de laatste vluchters gegrepen.

In een van de lange afdalingen konden 4 renners wegrijden. Chris Froome zat daar ook oorspronkelijk bij, maar hij werd terug gegrepen. TotalEnergies had zo opeens de bovenhand, want met Thomas Bonnet en Mattéo Vercher hadden ze 2 renners voorin zitten.

Bonnet liet zijn medevluchters achter en reed solo naar de zege in Karongi. Hij won voor Mark Stewart en Vercher. Bonnet is ook de nieuwe leider in Rwanda.