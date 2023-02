Van der Poel en Pogačar passeren de revue bij vooruitblik De Cauwer: "Hoe gemakkelijk moet het dan niet zijn?"

Er is heel wat moois om op vooruit te blikken en dat doet José De Cauwer dan ook. Van der Poel en Pogačar behoren ook tot het kransje toppers bij wie het uitkijken is naar hoeveel ze uit dit seizoen kunnen halen.

Terwijl rond Van Aert de sfeer heerst dat het tijd is om te oogsten in de Ronde en Roubaix, geldt dat bij Van der Poel ook met het oog op het WK. "Ik ben ervan overtuigd dat Van der Poel op hetzelfde punt gekomen is als Van Aert", stelt José De Cauwer in de podcast De Tribune. "Hij was al naar het WK gekomen met de gedachte: het wordt stilaan tijd om wereldkampioen te worden, want zoveel tijd heb ik niet meer."

GEMOTIVEERDE VAN DER POEL

"Toen kwam hij dat met die lastige pubers tegen. Ik heb uit goeie bron vernomen dat hij alles aan het relativeren is. Ik denk dat we een sterk gemotiveerde Van der Poel zullen zien", aldus De Cauwer, die ervan uitgaat dat de rug van de Nederlander in orde blijft. In dat geval zal de lat voor de resultaten hoog liggen. "Ook voor hem geldt: hij koerst weinig, dus daar waar hij zal starten, zal hij willen winnen."

Dan is er nog Tadej Pogačar, die als een raket begon aan 2023 en voor de derde keer de Tour wil winnen, maar bijvoorbeeld ook opnieuw naar de Ronde van Vlaanderen trekt. "Als ik met hem naar de Tour wil, dan zou ik zeggen dat hij de Ronde niet moet rijden. Maar ik lees dat hij nu naar Parijs-Nice wil omdat hij de Tirreno al gewonnen heeft. Als je zo over wielrennen kunt denken, hoe gemakkelijk moet het dan niet zijn?"