Het gaat weer beter met Eli Iserbyt, maar hij snakt toch nog naar rust: "Het seizoen duurt echt wel lang"

Het veldritseizoen zit er bijna op. In Oostmalle wordt er nog één cross gereden dit seizoen.

Het veldritseizoen begon uitstekend voor Eli Iserbyt met vijf overwinningen in zeven wedstrijden. Op het EK liep het dan mis met een valpartij waardoor de rug van Iserbyt de volgende twee maanden opspeelde.

Maar het gaat de voorbije weken weer beter met Iserbyt. Op het WK pakte Iserbyt brons en in Middelkerke en Brussel won hij. Hij pakte ook de eindzege in de X2O Trofee mee.

"Het gaat nu beter en beter. Op de fiets gaat het nu voor 99% goed. Als ik nog last heb, is het vooral in het dagelijkse leven. Als ik lang in de wagen of zetel zit bijvoorbeeld. Ik ben blij dat het op de fiets betert. Nu is het zaak goed te rusten en in de zomer terug op te bouwen zonder problemen", zegt Iserbyt bij In de Leiderstrui.

Maar dat het seizoen bijna afgelopen is, daar is Iserbyt wel blij mee. "Het seizoen duurt echt wel lang en ik snak naar rust. Maar fysiek gaat het terug super en daar ben ik blij mee."