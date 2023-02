Was afgelasting enige optie nadat sneeuwstorm roet in het eten gooit? "Dat zou onverantwoord geweest zijn"

Een sneeuwstorm tijdens de koers, dat hadden we dit jaar nog niet gehad. Onverantwoord zou het geweest zijn om verder te rijden, zo stelden ze bij Jumbo-Visma.

Na de hevige sneeuwval tijdens de eerste rit van O Gran Camiño waren ze onder meer bij Jumbo-Visma er voorstander van om de koers te staken. "Stoppen was de enige juiste keuze. Toen de koers geneutraliseerd was, ben ik meteen naar de jurywagen gegaan voor opheldering", doet ploegleider Frans Maassen zijn verhaal op de site van de wielerploeg.

De omstandigheden waren niet min. "Renners raakten onderkoeld. We werden volledig verrast door de temperatuur in combinatie met de kou en nattigheid. In overleg met de jury en andere ploegen is besloten dat doorgaan geen optie was. De jury besloot daarop de etappe te annuleren."

GEEN PROTEST

"We moesten nog een behoorlijk stuk klimmen voordat we zouden beginnen aan de afdaling richting de finish. Dat zou onverantwoord zijn geweest met deze omstandigheden", benadrukt Maassen. "Het is een heel moeilijk besluit om te maken, maar er is niemand die hier tegen kan protesteren. Er is geen enkele renner of ploeg die het niet eens was met deze beslissing."