2 op 2 voor Jumbo-Visma: ook dominantie in Kuurne-Brussel-Kuurne en Tiesj Benoot maakt het af

Tiesj Benoot heeft Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen na opnieuw een dominante koers van Jumbo-Visma. Hij was in het slot de slimste in een kopgroep van 5.

Een dag na de Omloop Het Nieuwsblad was het tijd voor Kuurne-Brussel-Kuurne. De renners stonden voor een tocht van 193 km. 6 renners reden snel weg. Daarbij zaten Gilles De Wilde, Taco van der Hoorn en Guillaume Van Keirsbulck. Samen kregen ze geen al te grote voorsprong. Vooral de aanwezigheid van van der Hoorn zat daarvoor iets tussen.

JUMBO-VISMA NEEMT HET HEF IN HANDEN

In het peloton draaide Jumbo-Visma de gashendel open en enkele kilometers later werd het peloton door een valpartij opgeschrikt. Onder meer Jasper Philipsen was erbij betrokken. Zo brak het peloton in verschillende stukken. Philipsen moest achtervolgen.

Op Le Bourliquet versnelde Jumbo-Visma nog eens. Ze reden met 3 weg. Matej Mohoric, Tim Wellens en Peter Sagan letten goed op en glipten mee. Op de Mont Saint-Laurent trok Wellens door. Even later kwamen Mohoric, Tiesj Benoot en aansluiten. Samen reden ze naar van der Hoorn die als enige van de vroege vlucht was overgebleven. Wat verderop sloot ook Nathan Van Hooydonck aan.

MET 5 WEG

Samen reden ze meer dan een minuut op de 1e achtervolgers bijeen. De achtervolging werd door Florian Sénéchal (voor Fabio Jakobsen) en de mannen van Arnaud De Lie geleid, maar veel steun kregen ze niet. Cofidis gaf in het slot ook steun, maar dat kwam te laat. De winnaar zat vooraan.

In de laatste 5 km begonnen de speldenprikken. Van Hooydonck met 2 uitvallen en ook Mohoric probeerde het. Van Hooydonck probeerde het nog eens bij het ingaan van de slotkilometer. Iedereen kwam weer bij en Benoot zette de counter op. Wellens reageerde eerst, maar hield dan de benen stil. Zo was de zege voor Benoot. Van Hooydonck won nog de sprint voor plek 2 voor Mohoric.