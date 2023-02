Mirakel als winnaar Kuurne-Brussel-Kuurne uit Ineos-kamp komt: Britse topploeg slechts met vijf van start

Als iemand van Ineos Kuurne-Brussel-Kuurne zou winnen, zou het wel een erg straffe stoot zijn. Met amper vijf renners is de Britse ploeg van start gegaan.

Zaterdagavond werd de definitieve deelnemerslijst van Kuurne-Brussel-Kuurne gepubliceerd. Bij Ineos Grenadiers bleven twee lijntjes leeg, wat betekent dat de ploeg met vijf in plaats van met zeven renners van start gaat. Probeer dan maar eens tegen de rest op te boksen.

Ineos ging in principe met dezelfde ploeg starten aan Kuurne-Brussel-Kuurne dan in de Omloop, maar Ben Turner en Tom Pidcock zijn er niet bij. Bij Turner spreekt de verklaring voor zich. Bij een val zaterdag liep de Brit een elleboogbreuk op. Zijn landgenoot Pidcock werd dan weer niet ingeschreven. Op een parcours zoals dat van Kuurne-Brussel-Kuurne kan Pidcock ook weinig doen.

Blijven nog over voor Ineos: Rivera Vargas, Kwiatkowski, Rowe, Sheffield en Connor Swift. Toch maar Kwiatkowski en Sheffield in het oog houden, want die weten wat het is om een klassieker te winnen.