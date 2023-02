Tiesj Benoot wint bij zijn 2e koers in 7 maanden: "Dankzij hen sta ik terug op dit niveau"

Tiesj Benoot rondde het ploegenspel van Jumbo-Visma in Kuurne-Brussel-Kuurne af. Hij bedankt zijn ploeg en zijn familie voor de afgelopen 7 maanden die door een val moeilijk waren.

"We waren met 2 in de kopgroep van 5 en in de laatste 5 km probeerden we het wat uit te spelen", vertelde Tiesj Benoot in het flashinterview. "Nathan Van Hooydonck ging op 3 km van het einde heel sterk aan en daarbij moest Matej Mohoric heel diep gaan om het gaat dicht te rijden."

"Op 800 meter van de streep zag ik een gaatje en ging ik mijn kans", beschreef Benoot de slotkilometer. Hij pakte een voorsprong en achter hem viel het stil. "Ik moest sowieso doorrijden, want zo kon ik de sprint van Van Hooydonck lanceren. Zo is hij ook 2e geëindigd."

Voor Benoot is de zege in Kuurne-Brussel-Kuurne de 1e zege sinds zijn zware val op training 7 maanden geleden. Kuurne was ook zijn 2e koersdag sinds die val. "Ik wil deze overwinning aan mijn vriendin, dochtertje en ouders opdragen. Dankzij hen sta ik op het niveau waar ik nu sta na mijn val", was Benoot ontwapenend.

Kuurne is geen koers op WorldTour-niveau, maar Benoot ziet dat anders: "Het raceniveau is hier even hoog als in de Omloop. Kuurne is nog altijd een grote klassieker."

Volgens Benoot was het plan ook goed uitgevoerd. "Op 95 km van de streep wilden we alles op de kant trekken. In de heuvelzone probeerden we dan met 3 aan te vallen. Eerst was ook Jan Tratnik erbij. Hij trok enorm door. Nadien zetten Van Hooydonck en ik het werk verder en waren we vanaf dan met 5 weg", besloot Benoot.