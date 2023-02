Ellen Van Loy neemt een afscheid die om deze reden alleen nog maar mooier werd

Ellen Van Loy heeft in Oostmalle als renster afscheid genomen. Het werd uiteindelijk een mooi afscheid voor haar.

In Oostmalle eindigde Ellen Van Loy 13e. Ze kreeg een luid applaus toen ze over de streep reed en zelf kwam ze met een kamerbrede glimlach over de streep. Ze had overduidelijk van haar afscheidscross genoten.

Aan Het Nieuwsblad vertelde Van Loy dat de aanwezigheid van de fans haar afscheid zeer leuk maakte. En ook over het sportieve was ze tevreden. Ze kon naar eigen zeggen de hele wedstrijd een goede prestatie afleveren. Voor haar maakte het haar afscheid alleen maar mooier. Zo werd het voor Van Loy een afscheid waar ze alleen maar van kon dromen.

Voor Van Loy is het nu tijd voor een nieuw hoofdstuk. Ze krijgt bij haar team De Ceuster Bonache een job als jeugdcoach en talentscout. Daarmee wil ze mee aan de wielerpiramide bouwen, met de jeugd als basis.