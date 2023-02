Lotto-Dstny heeft duidelijke reactie op kritiek inzake koersaanpak: "Niet bepaald gediend met uitspraken Campenaerts"

Lotto-Dstny deed het met een tweede en een zevende plek voor De Lie niet slecht. Al was er wel kritiek, hier en daar toch, op hoe de ploeg zich presenteerde.

Had Lotto-Dstny niet wat meer initiatief mogen nemen? Nathan Van Hooydonck vond in de Omloop van wel. In Kuurne-Brussel-Kuurne nam de Loterijploeg wel mee de verantwoordelijkheid in de achtervolging, maar toch. "Niet vergeten: we zijn en blijven nog altijd een ProTeam", benadrukt ploegleider Nikolas Maes in Het Laatste Nieuws. "Ik voel niet de drang om alles in handen te nemen en te tonen dat we de beste coureur in huis hebben."

Sportief manager Kurt Van de Wouwer weet ook dat Lotto-Dstny niet de ploeg was die het voorbije weekend in het begin van de koersen op kop sleurde. "Maar 't is niet omda we niet van in het begin van de koers op kop gaan rijden, dat we geen lef tonen. Noem het gewoon realisme. We gaan niet als kippen zonder kop koersen en ons collectief naar de slachtbank laten leiden door een blok dat veel sterker is dan wij. Dat is ons goed recht."

AMBITIEUS MAAR OP GEZONDE MANIER

"In die zin was ik ook niet bepaald gediend met de uitspraken van Campenaerts vooraf", had Van de Wouwer zelf een kritische noot voor een eigen renner. "Hij duwde ons een beetje in een favorietenrol. Ik vond dat niet nodig. We mogen ambitieus zijn. Maar wel op een normale, gezonde manier."