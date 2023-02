Nog een hoofdstuk in de saga tussen Wuyts en Bruyneel: "Dat zou wel heel dom geweest zijn"

In de marge van de koers voltrok zich een saga waarbij Michel Wuyts en Johan Bruyneel de kritische toon over mekaar niet spaarden. Wuyts vond dat Bruyneel geen kritiek moest geven op de begeleiding van Pogacar, Bruyneel vond Wuyts slecht geplaatst om moraalridder te spelen.

In een Facebook-post beweerde Bruyneel dat Wuyts ooit een Trek-fiets kreeg om in zijn berichtgeving vaak Berry Floor, destijds cosponsor van de US Postal-ploeg, te vermelden. Dat weerlegt Michel Wuyts in een officiële verklaring: het zou gaan om een test-fiets die hij nadien opnieuw teruggaf. Wuyts had de presentatie gedaan van de Amerikaanse ploeg voor het voorjaar en had een interview met Lance Armstrong afgenomen in Brussel.

"Marketing manager Philippe Harinck kwam met een prettig toemaatje: een testperiode met een Trek-fiets van het team. Trek bracht toen met de Madone een naar eigen zeggen vooruitstrevende klimfiets op de markt. Ik dacht even na, vergeleek met de werkwijze van journalisten van Fiets en andere technische maandbladen en zei ‘ja’ mits de datum van teruggave afgelijnd werd", geeft Wuyts enige duiding.

NIET ZELF OM GEVRAAGD

"'Neem je tijd en lever dan maar in,' luidde het antwoord. Zo geschiedde. Nog voor de Tour, na een tocht of tien, leverde ik hem weer in. Ik leg er de nadruk op dat ik op geen enkel moment om een fiets gevraagd heb. Ik heb daar zelfs vooraf geen seconde aan gedacht", beweert Wuyts. "Dat zou als werknemer van een openbare televisiezender of zender tout court wel heel dom geweest zijn."

"Het voorstel werd me out of the blue gedaan en mits goede afspraken leek het mij van een toegevoegde waarde in de uitvoering van mijn vak", rondt de wieleranalist af.