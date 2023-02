🎥 Geen Arnaud De Lie, maar Milan Menten maakt het af in Le Samyn voor Lotto-Dstny en klopt onder meer Edward Theuns

Arnaud De Lie schrapte Le Samyn nadat hij het openingsweekend won, maar de ploeg heeft nu toch gewonnen. De verrassende Milan Menten (26) heeft de Waalse openingsklassieker gewonnen.

Na het Vlaamse openingsweekend stond nu met Le Samyn de opener van het Waalse wielervoorjaar op het programma. Met heel wat beklimmingen en kasseistroken stond er een uitdagend programma op het programma.

Een groep van zeven kregen al snel een voorsprong van zo'n 6 minuten Maar op zo'n 60 kilometer van de streep was hun vlucht echter al over nadat het tempo in het peloton stelselmatig verhoogd werd. Daarna volgden enkele aanvallen, maar niemand raakte echt weg.

Een val en de opgave van Fabio Jakobsen was het opvallendste feit. Een groep van zo'n 20 reed weg, maar die groep was nog te groot. Uiteindelijk reden Stuyven, Campenaerts, De Bondt, Biermans, Van De Paar en De Wulf weg op zo'n 35 kilometer van de streep.

Menten pakt de zege voor Lotto-Dstny

Hun voorsprong van initieel 50 seconden slonk weer tot zo'n 10 seconden, het viel weer stil in het peloton, maar op 4 kilometer van de streep kwam alles weer samen. Kragh Andersen trok door op de laatste kasseistrook waarbij zo'n 10 renners weer weg reden. Ook drie man van Trek-Segafredo waren mee.

De sprint werd aangetrokken voor Edward Theus en hij leek het te gaan halen, maar de verrassende Milan Menten (Lotto-Dsty) kwam er nog over en pakte zijn tweede zege uit zijn carrière na een etappe in de CRO Race in 2021. Hofstetter werd tweede, Theuns derde.

🚴🇧🇪 | Milan Menten wint de GP Samyn! Lotto kleurt de koers en wint verdiend, maar wel op de meest onverwachte manier! 🙌🙌 #GPSamyn



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/P142vHIrxY — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 28, 2023

