Omloop-winnares Lotte Kopecky heeft er genoeg van: "Er wordt wat te veel op gefocust"

Lotte Kopecky heeft in de Omloop Het Nieuwsblad meteen haar eerste overwinning van het seizoen gepakt. De Belgische kreeg wel telkens last van hetzelfde thema na haar overwinning

Lotte Kopecky sloeg in de Omloop Het Nieuwsblad meteen toe in haar eerste koers van het jaar. De Belgische leading lady van het wielrennen lijkt elk jaar nog beter te worden.

Twee dagen na haar overwinning in de Omloop ging Kopecky al eens de kasseien van Parijs-Roubaix gaan verkennen, een wedstrijd die dit jaar nog maar voor de derde keer gereden wordt bij de vrouwen dit jaar.

"Ja, dit is toch wel dé koers voor mij dit jaar. Ik geniet er gewoon van om het beste spoor te zoeken op de kasseien", zegt Kopecky bij Sporza.

Te veel focus op gewicht

Kopecky won meteen haar eerste koers, ze lijkt nu al in grote vorm. "We hebben ingecalculeerd dat mijn supervorm er pas over enkele weken moet zijn. Er zou nog ruimte moeten zijn voor verbetering."

Na haar zege in de Omloop werd er veel gefocust op haar gewichtsverlies tijdens de winter. "Dat heeft ermee te maken, maar het is niet enkel die factor. Er wordt wat te veel op gefocust en ik wil er niet verder op ingaan", zei ze daarover nog.