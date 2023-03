Wout van Aert wil overleden ploegmaat eren in Parijs-Roubaix: "Hij is mijn allergrootste motivatiebron"

Wout van Aert heeft van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix een hoofddoel gemaakt dit jaar. In Parijs-Roubaix heeft Van Aert nog een extra doel.

Geen Wout van Aert in de Strade Bianche komende zaterdag. Hij werd ziek na het WK veldrijden en moest enkele dagen extra rust nemen. Daarom komt Van Aert niet aan de start in de Strade Bianche, maar maandag wel in Tirreno-Adriatico.

Maar veel belangrijker zijn de eerste twee weekend van april, met op 2 april de Ronde van Vlaanderen en op 9 april Parijs-Roubaix. "Die doelen blijf ik najagen zolang ze niet zijn verwezenlijkt. Zo heb ik het in mijn hoofd zitten" zegt Van Aert in All-in: Team Jumbo-Visma op Amazon Prime.

Overleden ploegmaat eren in Parijs-Roubaix

Van Aert werd vorig jaar tweede in Parijs-Roubaix, nadat hij de Ronde aan zich voorbij moest laten gaan door corona. In 2020 werd Van Aert als eens tweede in de Ronde, hij verloor toen in de sprint van Mathieu van der Poel.

In Parijs-Roubaix heeft Van Aert nog een extra doel, hij wil zijn ex-ploegaat Mihael Goolaerts eren. Goolaerts overleed in 2018 na een hartstilstand tijdens Parijs-Roubaix en was toen ploegmaat van Van Aert. "Hij is mijn allergrootste motivatiebron om die wedstrijd ooit eens te winnen."