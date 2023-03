Katerina Nash kent haar verdict na een positieve dopingtest

Katerina Nash heeft voor haar positieve dopingtest geen schorsing gekregen. Het Amerikaans antidopingagentschap oordeelde dat ze er geen schuld aan had.

Op 24 oktober 2022 legde Katerina Nash een positieve dopingtest af. Ze werd op het middel Capromorelin betrapt. Capromorelin is een middel dat het gewicht van katten en honden kan reguleren.

Het Amerikaanse antidopingagentschap USADA voerde het onderzoek en 4,5 maanden later kwamen ze al met een oordeel. Ze oordeelden dat Nash het middel per ongeluk in handen kreeg toen ze het aan haar hond wou toedienen, die toen op sterven lag. Dat gebeurde enkele dagen voor de dopingtest.

Ook is de Tsjechische veldrijdster en mountainbikester volgens het USADA niet nalatig geweest. Daardoor hoeft ze niet geschorst te worden.

De UCI nam kennis met het oordeel van het USADA. Ook zijn nemen geen verder maatregelen tegen Nash.