Nieuwe groene trui moeilijk te vinden in het peloton: "Dit ziet er toch niet uit man"

In Parijs-Nice wordt voor het eerst de nieuwe groene trui uitgedeeld. Sam Bennett mocht hem als eerste aantrekken, maar opvallen deed hij allerminst.

De nieuwe groene trui blijft een discussiepunt. Door een kleurwijziging bij hoofdsponsor Skoda ging het ontwerp van de trui op de schop en kreeg de trui een soort olijfgroene kleur.

Zowel in Parijs-Nice, het Critérium du Dauphiné als in de Tour de France zal de nieuwe groene trui gedragen worden. Tim Merlier won zondag de eerste rit in Parijs-Nice en was dus eigenaar van de nieuwe groene trui.

Maar omdat Merlier al het geel draagt, was de groene trui voor Sam Bennett van BORA-hansgrohe. En doordat de kleur van dat team al overwegend groen is viel Bennett niet echt op tussen zijn ploegmaats.

Ook de commentatoren op Eurosport vonden het maar niets. "Dit ziet er toch niet uit man", zeiden ze onder meer.