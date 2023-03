📷 Annemiek van Vleuten vol lof over jonge concurrente na de Strade Bianche: "Wat een kampioene"

Annemiek van Vleuten is onder de indruk van Puck Pieterse. Dat heeft ze op sociale media laten verstaan.

In de Strade Bianche eindigde Annemiek van Vleuten als 5e op 2 minuten van winnaar Demi Vollering. Enkele seconden later reed Puck Pieterse als 6e over de streep. Het was haar debuut in een WorldTour-wedstrijd.

Achteraf gingen van Vleuten en Pieterse samen op de foto. Op Twitter reageerde de wereldkampioene bij die foto op de prestatie van Pieterse: "Als we over de toekomst van wielrennen praten, WAUW. Wat een kampioene is zij al."

Ook had van Vleuten lof over de manier van koersen van Pieterse: "Een mooie koers van haar. Ze twijfelde niet, maar ging in de achtervolging gewoon voluit en zonder angst. Geweldig!"