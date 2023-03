Boonen en De Cauwer geven hun visie op experimentele ploegentijdrit in Parijs-Nice die voor spektakel moet zorgen

De ploegentijdrit die er eigenlijk geen is, of toch wel? Iedere renner krijgt namelijk een aparte tijd en dus zullen de kopmannen wellicht wegrijden van hun kopmannen, als ze dat al kunnen.

De ploegentijdrit in Parijs-Nice is 32,2 kilometer lang. Maar in tegenstelling tot in andere ploegentijdritten telt niet de tijd van de derde of vierde renner, maar wel van de eerste. Daardoor krijgen geloste renners ook tijd aangesmeerd.

Ploegen zullen dus een tactiek moeten bepalen die hen het beste past. Blijven ze met enkelen samen tot het einde of zetten ze hun kopman af even voor het einde zodat die het laaste stuk alleen kan rijden?

Boonen verwacht er niet te veel van

Tom Boonen, die met Quick-Step nog wereldkampioen ploegen tijdrijden werd, verwacht er niet heel veel van. "Het wordt waarschijnlijk een gewone ploegentijdrit waarbij de kopman dan in de laatste kilometer wegrijdt van zijn ploegmaats. Je rijdt 70 km/u. Probeer dan maar eens weg te rijden, hé. Dan mag je nog de beste van de wereld zijn", zei hij in Wielerclub Wattage.

José De Cauwer ziet dan weer opties voor sterke kopmannen zoals Pogačar of Vingegaard. "In de UAE Tour deed Remco Evenepoel in het slot nog een ultieme inspanning, maar hij moest nog enkele makkers meenemen", zegt hij bij Sporza.

"Dat is nu dus niet aan de orde. De sterkte van de ploeg weegt nog altijd door en je mag nooit echt sprinten, want dan rijd je elkaar in de vernieling", zegt De Cauwer nog.