🎥 Dat ziet er goed uit: André Greipel komt met bekentenis nadat hij liefde voor de fiets laat blijken ... in het veldrijden!

André Greipel stopte eind 2021 met koersen, maar de liefde voor de fiets is er nog altijd. Het veld opzoeken, dat deed 'de Gorilla' onlangs in zijn thuisland.

Of het iets met al zijn jaren in Belgische loondienst te maken heeft, weten we niet. In elk geval heeft Greipel op zijn 40ste ook de microbe van het veldrijden te pakken. Onlangs deed de Duitser mee aan een wedstrijd in het kader van de NRW-Cross-Cup, zo blijkt uit beelden op zijn Instagrampagina.

Daarop is te zien hoe het Greipel best goed afging. Zeker het springen over de balken vormde geen probleem. Voorts kwam ook het korte draai-en keerwerk aan bod, het van de fiets springen en die op de schouder nemen. Kortom: alle aspecten van het veldrijden.

"Het was een plezante dag vorig weekend in de NRW-Cross-Cup", schrijft Greipel. "Ik moet bekennen dat het leuk is om opnieuw dat competitiegevoel te beleven. Bedankt aan fotograaf Tim Liss voor de video."