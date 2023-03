Na Evenepoel voorbij te knallen in San Juan, nu triomf in dichte mist en sneeuw: 'Superman' is het nog niet verleerd

Een renner met 'Superman' als bijnaam, die hoort nu eenmaal triomfen te boeken. Door Evenepoel voorbij te knallen in een bergrit, speelde Miguel Ángel López dat al klaar in San Juan. De Colombiaan is nu weer een zege rijker in zijn thuisland.

Miguel Ángel López koerste de voorbije jaren steevast in de WorldTour, maar deed met zijn overstap naar Team Medellin een stap terug. Het hield hem niet tegen om eerder dit jaar de Ronde van San Juan te winnen, na onder meer de beste te zijn in de bergrit waarin Remco Evenepoel zich vergaloppeerde.

Bij Medellin zit er niets anders op dan zich te blijven bewijzen in het Zuid-Amerikaanse wielercircuit, ook in wedstrijden die niet op de lijst met officiële UCI-koersen staan. Zoals in de Vuelta a Tolima in Colombia. López is alleszins niet te beroerd om ook in zulke koersen het volle pond te geven. Zaterdag won hij de vierde rit in de Vuelta a Tolima.

SANTA ISABEL

Het was een rit met aankomst op de Santa Isabel, de slotbeklimming die er nog besneeuwd bij lag. Door de dichte mist was er aan de aankomst quasi niets te zien, maar López wist wel de bovenhand te halen in zijn duel met Óscar Fernández. 'Superman' was eerder dit jaar ook al de beste in Ciudad de Villeta, een nationale eendagskoers in zijn thuisland, en in het Colombiaans Kampioenschap tijdrijden.